Вратарь «Динамо» Еременко надеется, что найдет с Кудашовым общий язык

Вратарь «Динамо» Александр Еременко рассказал о своем отношении к новому главному тренеру команды Алексею Кудашову.

«С Алексеем мы играли в одной команде. Хочу сказать, что это довольно-таки хороший и позитивный человек. Но надо понимать, что игрок и тренер — это две разные вещи. И соблюдение субординации у меня всегда присутствует, и никакого панибратства не будет точно.

Как с наставником — я с ним не работал и не знаю. Думаю, в процессе познакомимся поближе, как тренер и игрок, и найдем определенные точки соприкосновения», - цитирует слова Еременко официальный сайт «Динамо».

13 апреля «Динамо» сообщило о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был СКА, откуда он ушел в отставку по окончании прошлого сезона.