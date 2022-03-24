«Авангард» примет «Металлург», а «Спартак» — СКА в Кубке Гагарина-2022

Второй раунд плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Авангард» — «Металлург» (19.30)

Счет в серии: 2-1

Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Спартак» — СКА (19.30)

Счет в серии: 1-2

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.