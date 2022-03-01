1 марта «Металлург» и «Барыс» сыграют первый матч в плей-офф КХЛ

1 марта стартует первый раунд плей-офф КХЛ-2021/22. В первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции «Металлург» сыграет с «Барысом».

Встреча пройдет в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков. На Востоке «Металлург» стал первым, «Барыс» — восьмым.

Серия длится до четырех побед одной из команд.

Следить за матчем «Металлург» — «Барыс» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.