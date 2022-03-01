«Ак Барс» представил новую форму на сезон-2022/23

Хоккейный клуб «Ак Барс» представил новую форму команды на следующий сезон.

Ранее клуб также показал новый логотип. Как отмечается, фирменный стиль разработан известной дизайн-студией Quberten.

Плей-офф-2021/22 будет проведен с нынешней эмблемой и формой, а со следующего сезона команда будет играть в обновленном стиле.

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф сыграет с «Авангардом». Первым матч пройдет 2 марта.