Кто виноват в провале «Ак Барса»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Что творится в «Ак Барсе»: Знарок, Радулов и остальное;

— Никита Гусев вернулся в СКА;

— «Авангард» выбирается с низов «Востока»;

— «Лада» подала заявку в КХЛ.