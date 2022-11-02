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Сегодня, 10:00

Кто виноват в провале «Ак Барса»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Отдел хоккея «СЭ»
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Олег Знарок.
Фото photo.khl.ru

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Что творится в «Ак Барсе»: Знарок, Радулов и остальное;
— Никита Гусев вернулся в СКА;
— «Авангард» выбирается с низов «Востока»;
— «Лада» подала заявку в КХЛ.

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