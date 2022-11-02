Кто виноват в провале «Ак Барса»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 в эфире на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Что творится в «Ак Барсе»: Знарок, Радулов и остальное;
— Никита Гусев вернулся в СКА;
— «Авангард» выбирается с низов «Востока»;
— «Лада» подала заявку в КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|24
|17
|7
|37
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|25
|17
|8
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Авангард
|25
|11
|14
|25
|7
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|9
|Ак Барс
|24
|10
|14
|24
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
Результаты / календарь
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
|2.11
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|2.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
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