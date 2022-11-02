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Сегодня, 04:02

Алалыкин о поражении от «Амура»: «Буллиты — это лотерея, в этот раз «Салавату» не повезло»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 Б).

— Неудачный первый период, первую половину провалили, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — Только потом начали играть в свой хоккей. Наша сильная сторона — первый период всегда начинаем резво. Это не получилось, мы были в роли отыгрывающейся команды. Это не физика, не психология, просто был какой-то небольшой сумбур. В третьем периоде уже начали играть как в прошлых матчах.

— Соперник был как минимум не медленнее вас.

— Да, у них быстрые нападающие, опытные защитники. Тяжело было их проходить, но все-таки мы это делали. Буллиты — это лотерея, в этот раз нам не повезло.

После этого матча «Салават Юлаев» с 34 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» с 20 очками — на десятой строчке.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/danil-alalykin-bullity-eto-lotereya-segodnya-nam-ne-povezlo/
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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