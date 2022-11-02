Алалыкин о поражении от «Амура»: «Буллиты — это лотерея, в этот раз «Салавату» не повезло»
Форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 Б).
— Неудачный первый период, первую половину провалили, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — Только потом начали играть в свой хоккей. Наша сильная сторона — первый период всегда начинаем резво. Это не получилось, мы были в роли отыгрывающейся команды. Это не физика, не психология, просто был какой-то небольшой сумбур. В третьем периоде уже начали играть как в прошлых матчах.
— Соперник был как минимум не медленнее вас.
— Да, у них быстрые нападающие, опытные защитники. Тяжело было их проходить, но все-таки мы это делали. Буллиты — это лотерея, в этот раз нам не повезло.
После этого матча «Салават Юлаев» с 34 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» с 20 очками — на десятой строчке.
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