Алалыкин о поражении от «Амура»: «Буллиты — это лотерея, в этот раз «Салавату» не повезло»

Форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 Б).

— Неудачный первый период, первую половину провалили, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — Только потом начали играть в свой хоккей. Наша сильная сторона — первый период всегда начинаем резво. Это не получилось, мы были в роли отыгрывающейся команды. Это не физика, не психология, просто был какой-то небольшой сумбур. В третьем периоде уже начали играть как в прошлых матчах.

— Соперник был как минимум не медленнее вас.

— Да, у них быстрые нападающие, опытные защитники. Тяжело было их проходить, но все-таки мы это делали. Буллиты — это лотерея, в этот раз нам не повезло.

После этого матча «Салават Юлаев» с 34 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» с 20 очками — на десятой строчке.