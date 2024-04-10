Кто сыграет с «Локомотивом» в финале? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события Кубка Гагарина — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ Хоккейный».

Главные темы онлайна:

— «Локомотив» вышел в финал

— почему «Трактор» был так плох в полуфинале

— «Авто» vs «Магнитка»: кто теперь фаворит

— вернут ли старый лимит на легионеров

— СКА жалуется на всех