«Амур» продлил контракты с Грецким и Гуркиным

Нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий продлил контракт с хабаровской командой, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что срок нового двустороннего соглашения рассчитан на один сезон.

Также «Амур» оставил в своем составе защитника Ефима Гуркина, подписав с ним новый контракт на один сезон.

В этом сезоне 27-летний Грецкий провел 43 матча за клуб из Хабаровска с учетом плей-офф, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.

31-летний Гуркин сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 за «Амур», набрав 10 (3+7) очков. В плей-офф КХЛ на его счету одна голевая передача в 5 играх.