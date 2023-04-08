Хоккеисты СКА поздравили Ротенберга с днем рождения. Тренер получил тортом в лицо
Хоккеисты СКА поздравили главного тренера команды Романа Ротенберга с днем рождения. Вчера, 7 апреля, тренеру исполнилось 42 года.
Хоккеисты поздравили Ротенберга в раздевалке после победы над ЦСКА (3:1, 2-2) в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Тренер получил тортом в лицо от защитника клуба Степана Фальковского.
СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге и состоится 10 апреля, начало — в 19.30 мск.
Положение команд
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|8.04
|17:00
|
ЦСКА – СКА
|1 : 3
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