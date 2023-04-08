Хоккеисты СКА поздравили Ротенберга с днем рождения. Тренер получил тортом в лицо

Хоккеисты СКА поздравили главного тренера команды Романа Ротенберга с днем рождения. Вчера, 7 апреля, тренеру исполнилось 42 года.

Хоккеисты поздравили Ротенберга в раздевалке после победы над ЦСКА (3:1, 2-2) в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Тренер получил тортом в лицо от защитника клуба Степана Фальковского.

СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге и состоится 10 апреля, начало — в 19.30 мск.