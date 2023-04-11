Крикунов считает, что в противостоянии СКА и ЦСКА победит более везучий

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился впечатлениями от финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина и оценил шансы СКА и ЦСКА на выход в финал плей-офф.

«И у ЦСКА, и у СКА равные шансы на выход в финал Кубка Гагарина. Здесь очень много будет зависеть от везения. Думаю, что в этой серии все будет решаться до самого конца, и команды в итоге сыграют семь матчей. Это два одинаковых коллектива, поэтому серия проходит плотно. Роли не играет, что у Федотова больше тренерского опыта, чем у Ротенберга. Все зависит от хоккеистов, и все решается на льду. СКА — хорошо укомплектованная команда, у них может забивать любое звено, поэтому невозможно предугадать исход этой серии. Я еще в декабре сказал, что на Кубок Гагарина будут претендовать три команды — СКА, ЦСКА и «Ак Барс», так и получилось. Согласен с высказыванием Ротенберга, что вчера СКА по многим компонентам переиграл ЦСКА. Петербуржцы не реализовали выход Яшкина один в ноль, моментов было у них много. А первые два гола ЦСКА — это большой фарт. Если бы СКА первыми забил бы гол, то и игра была бы другая. Поэтому в противостоянии СКА и ЦСКА в финале Западной конференции победит более фартовый», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Шестой матч финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ состоится 12 апреля. ЦСКА примет СКА на домашнем льду в 19:00 по московскому времени. Московская команда после пяти матчей ведет в серии со счетом 3-2.