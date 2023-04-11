Крикунов считает, что в противостоянии СКА и ЦСКА победит более везучий
Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился впечатлениями от финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина и оценил шансы СКА и ЦСКА на выход в финал плей-офф.
«И у ЦСКА, и у СКА равные шансы на выход в финал Кубка Гагарина. Здесь очень много будет зависеть от везения. Думаю, что в этой серии все будет решаться до самого конца, и команды в итоге сыграют семь матчей. Это два одинаковых коллектива, поэтому серия проходит плотно. Роли не играет, что у Федотова больше тренерского опыта, чем у Ротенберга. Все зависит от хоккеистов, и все решается на льду. СКА — хорошо укомплектованная команда, у них может забивать любое звено, поэтому невозможно предугадать исход этой серии. Я еще в декабре сказал, что на Кубок Гагарина будут претендовать три команды — СКА, ЦСКА и «Ак Барс», так и получилось. Согласен с высказыванием Ротенберга, что вчера СКА по многим компонентам переиграл ЦСКА. Петербуржцы не реализовали выход Яшкина один в ноль, моментов было у них много. А первые два гола ЦСКА — это большой фарт. Если бы СКА первыми забил бы гол, то и игра была бы другая. Поэтому в противостоянии СКА и ЦСКА в финале Западной конференции победит более фартовый», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.
Шестой матч финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ состоится 12 апреля. ЦСКА примет СКА на домашнем льду в 19:00 по московскому времени. Московская команда после пяти матчей ведет в серии со счетом 3-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -