Немировски возглавит «Сибирь», Кривокрасов и Тарасенко войдут в тренерский штаб

Как стало известно «СЭ», Дэвид Немировски в ближайшее время может возглавить «Сибирь» и подписать однолетний контракт с новосибирским клубом.

При этом в тренерский штаб канадского специалиста войдут Сергей Кривокрасов и Андрей Тарасенко, помогавшие в этом сезоне Андрею Мартемьянову.

Во вторник, 11 апреля «Сибирь» объявила о том, что Мартемьянов, возглавлявший команду с 2021 года, покинет клуб по истечении срока контракта, который действует до 30 апреля.