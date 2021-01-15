Крикунов не считает, что «Динамо» прибавляет по ходу сезона

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:3).

«Динамо» прибавляет? Я бы не сказал, что мы прибавляем. Постоянно что-то меняется. Кроме первой тройки. Ребята выполняют установку и борются по-настоящему. Были ли планы на длинную серию матчей? Не было. Это не очень так играть, и болельщикам финансово тяжело. Да и на выезде играем лучше мы", — цитирует тренера официальный сайт московского клуба.

Динамовцы набрали 60 очков и занимают четвертое место на «Западе».