Крикунов: «Для «Салавата Юлаева» вылет в первом раунде — это провал»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал выход «Адмирала» во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Вратарь «Адмирала» Серебряков замечательно сыграл, он в целом проводит хороший сезон. Получил возможность играть, приобрел уверенность. Вся команда сегодня хорошо оборонялась, Тамбиев проделал хорошую работу. Он не погнался за новомодной тактикой тотального прессинга, играл в свою игру в обороне, использовал все возможности состава и добился неожиданного результата. Для «Салавата Юлаева» вылет в первом раунде — это провал. Я даже не помню, когда они вылетали так рано. Я думаю, что «Адмирал» в следующий раунд не сможет пройти. Следующим соперником клуба из Владивостока может стать «Ак Барс», будет сложно», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.

«Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.