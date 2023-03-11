Быков — о «Торпедо» в плей-офф КХЛ: «Радует, что игроки поверили Ларионову»

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал для «СЭ» победу «Торпедо» над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Противостояние «Динамо» и «Торпедо» интересное. Трудно сказать, кто пройдет дальше. Сейчас многие команды играют в интересный хоккей. Мастерство игроков позволяет проходить любую команду. Не сторонник того, чтобы говорить, кто пройдет. Любая команда ставит максимальные задачи в плей-офф, а там лед покажет. «Торпедо» играет в хороший хоккей. Радует, что игроки поверили тренеру и стали играть в конструктивный хоккей», — сказал Быков «СЭ».

Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородцев. Следующая игра пройдет 12 марта в Москве.