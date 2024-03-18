Плющев — о разгромной победе «Локомотива» над «Авангардом»: «Для меня это шок»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над «Авангардом» (7:0, 2-0) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Для меня это шок, потому что «Локомотив» больше двух шайб никогда не забивал. Я не знаю, что произошло с «Авангардом». Это надо обращаться к тренерскому штабу. У себя дома проигрывать с таким счетом — это очень большое фиаско. После такого люди должны принимать какие-то решения. У Авангарда серьезный состав и очень серьезные игроки, которые могут решать многие задачи. Сумеют ли они справиться с этим психологическим ударом, я не знаю», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.