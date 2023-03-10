Кознев: «У СКА много ошибок в безобидных ситуациях, их надо убрать»
Экс-игрок СКА Алексей Кознев прокомментировал ход противостояния между армейцами и минским «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
«Если говорить о том, что на поверхности, то обе команды играют для зрителей, показывают открытый хоккей, — цитирует Кознева «РБ Спорт». — Над Минском ничего не довлеет, они задачу на сезон выполнили. СКА играет в активный, комбинационный хоккей, есть ребята мастеровитые. Можно сказать, петербуржцы сами комбинируют и сопернику позволяют это делать. А то, что сюжет такой непредсказуемый, то «Динамо» же не просто так попало в плей-офф.
Все зависит от игроков СКА. Насколько они ответственно и дисциплинированно будут играть у себя в зоне. СКА выиграл — вроде все хорошо. Но много ошибок в безобидных ситуациях. Их надо убрать за счет ответственной и правильной игры".
В четверг, 9 марта СКА одержал победу в пятом матче (6:3) и повели в серии (3-2). Следующая встреча состоится 11 марта в Минске.
|Западная конференция
|И
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|1
|СКА
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|50
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|105
|2
|ЦСКА
|68
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|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
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|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
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|41
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|9
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|Куньлунь
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|49
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|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -