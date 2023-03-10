Кознев: «У СКА много ошибок в безобидных ситуациях, их надо убрать»

Экс-игрок СКА Алексей Кознев прокомментировал ход противостояния между армейцами и минским «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Если говорить о том, что на поверхности, то обе команды играют для зрителей, показывают открытый хоккей, — цитирует Кознева «РБ Спорт». — Над Минском ничего не довлеет, они задачу на сезон выполнили. СКА играет в активный, комбинационный хоккей, есть ребята мастеровитые. Можно сказать, петербуржцы сами комбинируют и сопернику позволяют это делать. А то, что сюжет такой непредсказуемый, то «Динамо» же не просто так попало в плей-офф.

Все зависит от игроков СКА. Насколько они ответственно и дисциплинированно будут играть у себя в зоне. СКА выиграл — вроде все хорошо. Но много ошибок в безобидных ситуациях. Их надо убрать за счет ответственной и правильной игры".

В четверг, 9 марта СКА одержал победу в пятом матче (6:3) и повели в серии (3-2). Следующая встреча состоится 11 марта в Минске.