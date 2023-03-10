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Сегодня, 17:40

Кознев: «У СКА много ошибок в безобидных ситуациях, их надо убрать»

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Экс-игрок СКА Алексей Кознев прокомментировал ход противостояния между армейцами и минским «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Если говорить о том, что на поверхности, то обе команды играют для зрителей, показывают открытый хоккей, — цитирует Кознева «РБ Спорт». — Над Минском ничего не довлеет, они задачу на сезон выполнили. СКА играет в активный, комбинационный хоккей, есть ребята мастеровитые. Можно сказать, петербуржцы сами комбинируют и сопернику позволяют это делать. А то, что сюжет такой непредсказуемый, то «Динамо» же не просто так попало в плей-офф.

Все зависит от игроков СКА. Насколько они ответственно и дисциплинированно будут играть у себя в зоне. СКА выиграл — вроде все хорошо. Но много ошибок в безобидных ситуациях. Их надо убрать за счет ответственной и правильной игры".

В четверг, 9 марта СКА одержал победу в пятом матче (6:3) и повели в серии (3-2). Следующая встреча состоится 11 марта в Минске.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-koznev-igrokam-ska-nado-ubrat-oshibki-v-svoej-zone-esli-on-hotyat-vy-igrat-seriyu-u-dinamo/
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
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2 - 2
1. Автомобилист - Металлург
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6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
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5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
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4. Динамо М - Торпедо
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5. Торпедо - Динамо М
0 - 0
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
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1. Авангард - Сибирь
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
3 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
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6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
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2 - 3
5. Локомотив - Витязь
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4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 3
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Торпедо – Динамо М
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