Кожевников предположил, как на «Локомотиве» может сказаться длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина

Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал длительный перерыв «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина.

«После того, как сломали Фукале, я сразу сказал, что серию можно заканчивать. У Челябинска было очень мало шансов. Но финал — это финал. Любые прогнозы неуместны, тут всегда 50 на 50. Всегда надо смотреть на первую игру серии и на то, как команды вообще в серию вкатываются. Хоккейная жизнь показывает, что часто длительный перерыв — это плохо. Команда, вышедшая из игрового тонуса, не всегда может в него вернуться», — цитирует Кожевникова LiveResult.

На пути к финалу ярославцы обыграли ЦСКА, «Авангард» и «Трактор». Соперником «Локомотива» в решающей серии станет «Автомобилист» или «Металлург» (3-3).