Кожевников предположил, как на «Локомотиве» может сказаться длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина
Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал длительный перерыв «Локомотива» перед финалом Кубка Гагарина.
«После того, как сломали Фукале, я сразу сказал, что серию можно заканчивать. У Челябинска было очень мало шансов. Но финал — это финал. Любые прогнозы неуместны, тут всегда 50 на 50. Всегда надо смотреть на первую игру серии и на то, как команды вообще в серию вкатываются. Хоккейная жизнь показывает, что часто длительный перерыв — это плохо. Команда, вышедшая из игрового тонуса, не всегда может в него вернуться», — цитирует Кожевникова LiveResult.
На пути к финалу ярославцы обыграли ЦСКА, «Авангард» и «Трактор». Соперником «Локомотива» в решающей серии станет «Автомобилист» или «Металлург» (3-3).
Источник: LiveResult
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|3 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
Результаты / календарь
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
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7.04
8.04
9.04
11.04
13.04
15.04
|13.04
|14:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|5 : 3
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