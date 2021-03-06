Форврад «Ак Барса» Патрис Кормье подвел итоги второго матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (4:1).

«Здорово, что мы начали серию с двух побед — это было нашей задачей. Ты весь сезон играешь в регулярном чемпионате для того, чтобы начинать плей-офф дома и выигрывать первые две матча. Тимур Билялов, Никита Лямкин и Микаэль Викстранд очень много полезного делали, защитники блокировали броски. Приятно, когда люди, которые возвращаются в состав, делают вклад в победу команды. Это многое говорит о нашей команде.

Что касается «Торпедо», я знаю, что они не сдадутся. Пару лет назад я играл в составе «Барыса» против «Торпедо» в первом раунде, и в третьей игре они были очень агрессивны. Мы порадуемся второй победе в серии, но нам надо собраться и так же играть в третьем матче», — приводит слова Крмье официальный сайт клуба.

«Ак Барс» повел в серии со счетом 2-0. Следующую игру соперники проведут в воскресенье, 7 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 (мск).