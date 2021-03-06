Тихонов прокомментировал победу «Ак Барса» в матче с «Торпедо»

Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов подвел итоги второго матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (4:1).

«Довольны результатом. Начали эту игру намного лучше, чем прошлую. Больше моментов создали. В общем, играли увереннее. Для нас номер один — это контроль шайбы. Там уже решения игроков: где бросать, где отдавать пас. В таких матчах очень важен изначально простой вариант — это бросок, помеха, добивание. А так, мы стараемся играть, создавать моменты.

Мы знаем, что «Торпедо» очень здорово играет дома, при поддержке своих трибун. Знаем, что они выйдут играть агрессивно, быстро. Мы должны быть к этому готовы. Знаем, на что они способны, поэтому, думаю, будут очень интересные матчи», — приводит слова Тихонова официальный сайт клуба.

«Ак Барс» повел в серии со счетом 2-0. Следующую игру соперники проведут в воскресенье, 7 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 (мск).