Константин Окулов: "На время финала Шумаков из друга стал для меня врагом. Но это нормально"

Автор победного гола во втором матче финала Кубка Гагарина ЦСКА – "Авангард" (3:0) Константин Окулов рассказал о том, как он относится к своему бывшему партнеру по команде Сергею Шумакову, играющему за "ястребов".

– Матч дался вам очень сложно?

– Сейчас у меня только позитивные эмоции. Мы выиграли. Но послезавтра уже будет новый матч, с сегодняшнего дня начинаем к нему готовиться.

– До 54-й минуты ни одной из команд не удавалось забить, в чем причина такой засухи?

– Очень велика цена ошибки, поэтому игроки перестраховываются. Какие-то моменты, проходившие у нас в регулярном чемпионате, мы не делаем, как могли бы. Имею в виду действовать в более техничной манере, играть открыто. Сегодняшний матч получился закрытым. Соперник здорово сыграл в обороне, и мы – тоже. Наш вратарь Илья Сорокин нам здорово помог. Нам удалось вовремя забить свои голы и вытащить игру.

– Во втором периоде "Авангард" даже вас перебросал, хотя в этом отрезке ЦСКА обычно доминирует. Что произошло?

– Не думал об этом. Игра вроде шла на равных, а когда увидел статистику, то удивился. Значит, выполняли не все, что от нас требуют тренеры: не доводили шайбу до ворот, где-то неправильно выходили из своей зоны. Соперник успевал нас накрывать. Этот момент надо исправлять. Приходилось тяжело, поэтому во втором периоде надо самим играть в чужой зоне.

– С голом, когда шайба влетела в ворота рикошетом от перекладины и спины вратаря Бобкова, вам повезло?

– Да, фартануло. Дай Бог, чтобы нам и дальше везло в серии. Но везение надо заслужить работой.

– Чувствуете, что забили свой самый важный гол?

– Самые важные игры еще впереди.

– Как вам играется против бывшего партнера по "Сибири" и ЦСКА Шумакова?

– После серии мы с ним можем спокойно пообщаться. Сейчас друг другу – враги. Но это нормально. Мы с Максимом Шалуновым не думаем о том, что Шумаков наш друг. Самое главное – это наша команда. Надо выиграть эту серию. (Алена Гребенькова )