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Коньков: «Торпедо» здорово готово физически, играет динамично, инициативно»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал поражение «Динамо» от «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ (4-2).

«Согласен, что динамовцам не хватило силенок именно в дополнительное время, когда игра шла до победного гола, «Торпедо» имело инициативу. Здесь, конечно, проявлялись и удаления, где-то не успевали игроки, теряли концентрацию и пропускали голы. И, естественно, когда ты проигрываешь один овертайм, второй, психологическое преимущество оставалось на стороне «Торпедо». Потому что работали обе команды, прикладывали много сил, а награду получала только одна. В этом плане «Торпедо» также завоевало эту удачу, у них было право на ошибку», — приводит Metaratings.ru слова Конькова.

Также он поделился мнением об игре «Торпедо».

«Что касается «Торпедо», то команда здорово готова физически, играет динамично, инициативно и, думаю, многим интересно наблюдать за их игрой. В команде огромное количество молодых игроков, проявивших себя самым лучшим образом», — добавил специалист.

Во втором раунде Кубка Гагарина команда из Нижнего Новгорода встретится с победителем серии ЦСКА — «Северсталь» (3-3).

 

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-torpedo-zdorovo-gotovo-fizicheski-igraet-dinamichno-iniciativno-mnogim-interesno-nablyudat-za-ikh-igroi-235324/
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