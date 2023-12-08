Кокорев: «По настрою в «Сочи» все нормально, но подводит дисциплина»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало было с нашей стороны, мы повели в счете. Играли неплохо весь матч, но в третьем периоде подвели удаления. По настрою у нас все нормально, но подводит дисциплина. Считаю, что над этим компонентом нужно работать. Нужно контролировать свои клюшки и работать ногами. Удаления ломают нам игру. Даже при хорошей игре мы упускаем победу», — цитирует «РБ Спорт» Кокорева.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).