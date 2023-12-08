Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:33

Мыльников: «Фаворитов в КХЛ на самом деле много. Считаю и «Трактор» тоже фаворитами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В целом хорошая игра, хороший соперник, соскучился по этому делу, полтора месяца не играл. Сегодня была прекрасная атмосфера на стадионе, плюс такая вязкая, тяжелая игра, уровня плей-офф. Впереди пауза, надо будет отдохнуть немного, а дальше работать по графику.

СКА — фаворит? Фаворитов-то на самом деле много. Считаю и нас тоже фаворитами. По поводу остальных — мне абсолютно без разницы», — цитирует Metaratings.ru Мыльникова.

СКА набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 46 очками — на 6-й строчке «Востока».

 
Хоккеисты СКА. СКА победил «Трактор»
Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-traktora-mylnikov-kuznecov-ispravit-to-chto-ne-ponravilos-treneru-vashingtona-313071/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Сергей Мыльников
0
Читайте также
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
Блинкен сообщил о тратах 90% помощи Украине в самих США
Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении
Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гумкоридоров в Газе
В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект на 2024 год
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Колби Уильямс рассказал о диалоге с Федоровым после перехода в ЦСКА

Кокорев: «По настрою в «Сочи» все нормально, но подводит дисциплина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
19.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
19.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
19.12 19:30
СКА – Сочи
 - : -
19.12 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости