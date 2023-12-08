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Сегодня, 03:12

Абросимов: «С «Динамо» мы играли не в наш хоккей, не в атакующий, а попроще где-то»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Руслан Абросимов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы играли не в наш хоккей, не в атакующий, а попроще где-то. По ходу игры тренер внёс коррективы. Такой хоккей получился, может быть, не такой зрелищный. Сравняли, но упустили победу по буллитам. Почему с «Динамо» получаются такие мало результативные игры? Наверное, команда специализируется на том, что хорошо играет в обороне, хорошее построение. Перерыв? Можно немного выдохнуть, съездить домой, набраться эмоций и позитива», — цитирует пресс-служба лиги Абросимова.

«Динамо» (56 очков) после 40 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 41 очком идет на седьмой строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/07/524311.html
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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7 Северсталь 39 17 22 41
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