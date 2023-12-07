«Спартак» победил «Сочи»

«Спартак» дома победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У красно-белых голы забивали Павел Порядин, Джоуи Кин, Александр Беляев и Андрей Локтионов. У гостей шайбы забросили Данила Галенюк, Амир Гараев и Даниил Авершин.

Хозяева дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).