КХЛ запустила розыгрыш виртуального Кубка Гагарина. Победителя определят болельщики в соцсетях

КХЛ объявила о запуске виртуального розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина, победитель которого будет определен болельщиками в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба лиги, каждый день в соцсетях КЛХ будут проходить виртуальные матчи плей-офф в виде голосования. Команда, набравшая наибольшее количество голосов, одержит победу. Как и в реальном плей-офф, серии будут продолжаться до 4 побед.

Сезон 2019/2020 официально завершен, но кто мог бы стать его победителем?



КХЛ запускает виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики. #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/mQbXfjWooi — КХЛ (@khl) March 26, 2020

Каждый виртуальный матч будет длиться 12 часов (с 8 часов утра до 8 часов вечера по московскому времени). В четные дни будут проходить матчи серий «Барыс» — «Сибирь» и СКА — «Йокерит», в нечетные — матчи серий «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и ЦСКА — «Динамо». Турнир стартует завтра, 27 марта.

В среду, 25 марта КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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