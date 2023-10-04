КХЛ: расписание трансляция матчей 4 октября
На 4 октября запланированы семь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.
Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 4 октября:
17.00. «Металлург» — «Нефтехимик»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Кинопоиск
17.00. «Трактор» — «Салават Юлаев»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Кинопоиск
19.00. «Витязь» — «Куньлунь»
Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.10. «Динамо Минск» — СКА
Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.30. ЦСКА — «Барыс»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Кинопоиск
19.30. «Динамо Москва» — «Локомотив»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Кинопоиск
19.30. «Спартак» — «Сибирь»
Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|8
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|9
|СКА
|12
|6
|6
|12
|10
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -