КХЛ: расписание трансляция матчей 4 октября

На 4 октября запланированы семь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 4 октября:

17.00. «Металлург» — «Нефтехимик»

Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Кинопоиск

17.00. «Трактор» — «Салават Юлаев»

Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Кинопоиск

19.00. «Витязь» — «Куньлунь»

Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.10. «Динамо Минск» — СКА

Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.30. ЦСКА — «Барыс»

Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Кинопоиск

19.30. «Динамо Москва» — «Локомотив»

Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Кинопоиск

19.30. «Спартак» — «Сибирь»

Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте