Варицкий: «Уверен, что «Витязь» выйдет в плей-офф»

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал неудачный старт команды, но заявил, что не теряет оптимизма.

— Читал, что у вас будут изменения в менеджменте из-за неудачного старта. Вас не отправишь в отставку — вы сами кого угодно уволите. Кого тогда еще можно уволить?

— Это не мне решать. Есть спонсоры, есть президент клуба. Я никого не увольнял. Уволить — дело нехитрое.

— Хотя бы на 9-е место подниметесь?

— Мы уверены, что выйдем в плей-офф. Главное, чтобы хоккеисты поверили в себя. Еще раз повторюсь, невозможно за один день разучиться играть. Что-то где-то надломилось в механизме. Мы пытаемся найти ключики, чтобы запустить этот механизм на полную.

— Нет речи, что вы сейчас доигрываете сезон?

— Нет, конечно. Мы только месяц сыграли.

— Месяц, но у вас отрыв вон какой.

— Нет ничего невозможного. Тем интереснее. Многие команды проигрывали на старте.