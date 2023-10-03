Варицкий: «Уверен, что «Витязь» выйдет в плей-офф»
Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал неудачный старт команды, но заявил, что не теряет оптимизма.
— Читал, что у вас будут изменения в менеджменте из-за неудачного старта. Вас не отправишь в отставку — вы сами кого угодно уволите. Кого тогда еще можно уволить?
— Это не мне решать. Есть спонсоры, есть президент клуба. Я никого не увольнял. Уволить — дело нехитрое.
— Хотя бы на 9-е место подниметесь?
— Мы уверены, что выйдем в плей-офф. Главное, чтобы хоккеисты поверили в себя. Еще раз повторюсь, невозможно за один день разучиться играть. Что-то где-то надломилось в механизме. Мы пытаемся найти ключики, чтобы запустить этот механизм на полную.
— Нет речи, что вы сейчас доигрываете сезон?
— Нет, конечно. Мы только месяц сыграли.
— Месяц, но у вас отрыв вон какой.
— Нет ничего невозможного. Тем интереснее. Многие команды проигрывали на старте.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|8
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|9
|СКА
|12
|6
|6
|12
|10
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -