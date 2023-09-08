КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 8 сентября

6 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в пятницу, 8 сентября. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а тажке на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 8 сентября:

19:00. «Нефтехимик» — ЦСКА

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Торпедо» — «Динамо Мн»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Локомотив» — «СКА»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:00. «Витязь» — «Трактор»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

19:30. «Спартак» — «Адмирал»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.

В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона