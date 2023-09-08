Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:15

Оператор Саксонов: «Ларионов сказал: «Не хочу в ЦСКА. Хочу в «Спартак»!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный оператор Борис Саксонов, работавший на советском и российском телевидении, в интервью «СЭ» вспомнил истории об Игоре Ларионове и Илье Ковальчуке.

— Вот история — мы ездили показывать хоккей из Воскресенска. Дворец такой забавный у них был — прямо за воротами какой-то местный художник выложил панно во всю стену: советские хоккеисты играют с канадскими. Чтоб не перепутали, написано поперек груди — «СССР». Просто кич какой-то! Кончается первый период, хоккеисты уходят. Моя камера между лавками. Гляжу — симпатичный мальчонка остался сидеть на лавке «Химика». Подхожу: «А ты что не пошел?» «А я, — отвечает, — только за юношей играю, мне пока туда рано». Какие-то юниоры должны были сидеть на лавке в запасе. «Как зовут?» — «Игорь...»

— Ларионов?

— Да! Так поболтали. Потом взгляд у меня упал на панно. Говорю: «Слушай, Игорь! Представляешь, пройдет время — и ты будешь играть за сборную СССР против канадцев...»

— Что Ларионов?

— Усмехнулся: «Да ладно, дядя. Что вы!» Я точно помню, так и произнес — «дядя». Прошло время — он уже начал играть за «Химик». Как-то приезжают в Москву, я подхожу на раскатке: «Игорь, ты меня помнишь?» — «Здравствуйте! Конечно, помню!» А я за ЦСКА болею. Ну и брякнул: «Давай к нам в ЦСКА!»

— Вы прямо судьбу ему расписали.

— Он фыркнул: «Нет. Не хочу. Хочу в «Спартак»!» Клянусь, так и было!

— Прошло еще время. И?..

— Проходит много лет. Приезжаем на Ширяево поле, там тренировался «Спартак». Делать интервью с Ковальчуком. Он только-только попер. Сидим в коридоре, я и Ковальчуку решил напророчить. Говорю: «Когда-то я встретил парня и предсказал, что он будет играть в НХЛ. Вот представь, что и ты там окажешься. Кстати, тем парнем был Игорь Ларионов...» Знаете, что Ковальчук мне ответил?

— Что?

— «А кто это такой?»

— Не может быть.

— Может, прикинулся. Он парень-то непростой, этот Ковальчук. Я опешил: «Ты что, не знаешь?» — «Не знаю...»

— С самим Ларионовым новостями не делились?

— На каком-то турнире встречаю Ларионова. Стоит за воротами. Подхожу, напоминаю, кто я такой и что напророчил. Он смотрит: «Я не помню». Может, решил, что я под таким предлогом в долг хочу попросить?

Борис Саксонов. «Маслаченко говорил, что Яшин испортил ему жизнь». Миллион историй от одного из лучших операторов советского ТВ

Илья Ковальчук
Игорь Ларионов (хоккей)
1
0
Читайте также
Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
Родившая в мае лыжница Тереза Йохауг не исключила своего возвращения в спорт
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

КХЛ, результаты матчей 7 сентября: «Авангард» обыграл «Автомобилист», «Металлург» победил «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 3 3 0 6
2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
7 Динамо 3 1 2 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 3 2 1 5
2 Автомобилист 3 2 1 5
3 Ак Барс 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 3 2 1 4
5 Авангард 2 2 0 4
6 Сибирь 3 2 1 4
7 Трактор 3 1 2 3
8 Амур 3 1 2 2
9 Барыс 3 0 3 2
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Адмирал 2 0 2 1
12 Лада 3 0 3 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
8.09 19:00
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
8.09 19:00
Витязь – Трактор
 - : -
8.09 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
8.09 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
8.09 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
8.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости