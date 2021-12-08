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КХЛ: «Трактор» — СКА, «Локомотив» — «Авангард» и другие матчи 8 декабря

09:05
ЦСКА на своем льду примет «Торпедо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем льду примет «Торпедо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 8 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» — «Куньлунь» (17.00 мск)

«Трактор» — СКА (17.00)

«Нефтехимик» — «Сибирь» (19.00)

«Северсталь» — «Йокерит» (19.00)

«Динамо» Минск — «Витязь» (19.10)

«Динамо» Москва — «Адмирал» (19.30)

«Локомотив» — «Авангард» (19.30)

ЦСКА — «Торпедо» (19.30)

«Динамо» Рига — «Амур» (20.30)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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