КХЛ: «Трактор» — СКА, «Локомотив» — «Авангард» и другие матчи 8 декабря
09:05
В среду, 8 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Металлург» — «Куньлунь» (17.00 мск)
«Трактор» — СКА (17.00)
«Нефтехимик» — «Сибирь» (19.00)
«Северсталь» — «Йокерит» (19.00)
«Динамо» Минск — «Витязь» (19.10)
«Динамо» Москва — «Адмирал» (19.30)
«Локомотив» — «Авангард» (19.30)
ЦСКА — «Торпедо» (19.30)
«Динамо» Рига — «Амур» (20.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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