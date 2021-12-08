«Амур» на выезде обыграл рижское «Динамо»

«Амур» победил рижское «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Владимир Галузин и Владимир Бутузов. У хозяев забил Ере Карьялайнен.

«Амур» набрал 37 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Динамо» 29 очков и 12-я позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Галузин — 1 (Томашек, Любимов), 18:51 — 0:1. Бутузов — 7 (Николишин, Аляев), 53:07 — 0:2. Карьялайнен — 5 (Червены, Радил), 58:19 — 1:2.

Вратари: Маттссон (58:41) — Аликин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (10+16+12) — 16 (5+5+6).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

8 декабря. Рига. «Арена Рига».