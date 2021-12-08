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Голышев продолжит карьеру в «Автомобилисте»

22:55
Анатолий Голышев. Фото Instagram
Анатолий Голышев. Фото Instagram
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По информации «СЭ», российский нападающий Анатолий Голышев согласовал контракт с «Автомобилистом».

Ранее, 8 декабря, журналист Артур Стэйпл сообщил, что «Айлендерс» выставит 26-летнего Голышева на безусловный драфт отказов. После этого контракт с ним будет расторгнут.

В текущем сезоне Голышев выступал в АХЛ, где набрал 7 (2+5) очков в 15 встречах.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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