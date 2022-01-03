КХЛ: «Салават Юлаев» — «Металлург», ЦСКА — «Авангард» и другие матчи 3 января
09:00
В понедельник, 3 января, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Адмирал» — «Амур» (10.00 мск)
«Сибирь» — «Ак Барс» (13.30)
«Барыс» — «Динамо» Рига (14.00)
«Салават Юлаев» — «Металлург» (14.30)
«Локомотив» — «Динамо» Москва (17.00)
«Нефтехимик» — «Торпедо» (17.00)
«Северсталь» — «Динамо» Минск (17.00)
ЦСКА — «Авангард» (17.00)
«Куньлунь» — СКА (19.00)
Матч «Йокерит» — «Автомобилист» был отменен с возможностью проведения в другую дату.
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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