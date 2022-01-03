ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Авангардом»

ЦСКА победил «Авангард» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Лукас Валльмарк, Сергей Плотников и Александр Попов. У гостей забивали Сергей Толчинский и Оливер Каски.

ЦСКА набрал 60 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Авангарда» 54 очка и пятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Толчинский — 5 (бол., Найт, Грицюк), 13:04 — 0:1. Валльмарк — 7 (бол.), 26:55 — 1:1. Плотников — 16 (бол., Нордстрем, Валльмарк), 37:26 — 2:1. Попов — 3 (Мингачев), 37:39 — 3:1. Каски — 13 (бол., Толчинский), 52:09 — 3:2.

Вратари: Федотов — Грубец.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 29 (10+13+6) — 19 (9+6+4).

Судьи: Беляев, Морозов.

3 января. Москва. «ЦСКА Арена». 6311 зрителей.