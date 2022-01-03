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Сергей Федоров: «Хотел бы иметь больше таких матчей, как с «Авангардом»

21:49
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Могли себе испортить концовку неоправданными удалениями, но рад за ребят, что выдержали давление, - цитирует Федорова ТАСС. - Есть моменты, которые нужно в нашей игре закрыть. Игры с "Авангардом" формируют наш характер, подсказывают, над чем работать. Лично я бы хотел иметь больше таких встреч.

Антон (Слепышев) прошел все восстановительные мероприятия, он на льду. Скорее всего, завтра он присоединится к общей группе и ближайшие матчи будет играть в основном составе. К Владу (Провольневу) вопросов нет: у него был нагрузочный сезон, поэтому ему потребуется время для адаптации, и то, что он получил в Америке, поможет ему в два раза быстрее пройти эту дистанцию».

ЦСКА набрал 60 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Авангарда» 54 очка и пятая позиция на Востоке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13350103

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