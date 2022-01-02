КХЛ объявила об отмене матча «Йокерит» — «Автомобилист»
15:10
Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата «Йокерит» — «Автомобилист».
Причина отмены встречи — ряд положительных тестов на коронавирус у игроков «Автомобилиста». Хоккеисты помещены на карантин, у клуба из Екатеринбурга отсутствует возможность обеспечить замену. Отмечается, что «Йокерит» и «Автомобилист» выразили согласие провести матч в другую дату, решение о возможности проведения игры в другой день будет принято дополнительно.
Игра «Йокерит» — «Автомобилист» должна была состояться 3 января, начало было запланировано на 19.30 (мск).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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