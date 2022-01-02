Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата «Йокерит» — «Автомобилист».

Причина отмены встречи — ряд положительных тестов на коронавирус у игроков «Автомобилиста». Хоккеисты помещены на карантин, у клуба из Екатеринбурга отсутствует возможность обеспечить замену. Отмечается, что «Йокерит» и «Автомобилист» выразили согласие провести матч в другую дату, решение о возможности проведения игры в другой день будет принято дополнительно.

Игра «Йокерит» — «Автомобилист» должна была состояться 3 января, начало было запланировано на 19.30 (мск).