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КХЛ объявила об отмене матча «Йокерит» — «Автомобилист»

15:10
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Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата «Йокерит» — «Автомобилист».

Причина отмены встречи — ряд положительных тестов на коронавирус у игроков «Автомобилиста». Хоккеисты помещены на карантин, у клуба из Екатеринбурга отсутствует возможность обеспечить замену. Отмечается, что «Йокерит» и «Автомобилист» выразили согласие провести матч в другую дату, решение о возможности проведения игры в другой день будет принято дополнительно.

Игра «Йокерит» — «Автомобилист» должна была состояться 3 января, начало было запланировано на 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/02/495449.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное