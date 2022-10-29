КХЛ: «Салават Юлаев» — «Барыс» и другие матчи 28 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

13.30 мск. «Сибирь» — «Северсталь»

14.30. «Салават Юлаев» — «Барыс»

17.00. «Витязь» — «Динамо» Минск

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут