Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:30

КХЛ: «Салават Юлаев» — «Барыс» и другие матчи 28 октября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Хоккеисты «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»
Регулярный чемпионат КХЛ.

13.30 мск. «Сибирь» — «Северсталь»

14.30. «Салават Юлаев» — «Барыс»

17.00. «Витязь» — «Динамо» Минск

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

КХЛ
0
Читайте также
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла
Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никитин — о победе над «Торпедо»: «Непростая игра, непростой соперник»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 24 22 2 45
2 ЦСКА 22 15 7 33
3 Динамо М 24 14 10 32
4 Локомотив 23 14 9 31
5 Торпедо 23 14 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 24 9 15 23
9 Динамо Мн 23 9 14 22
10 Куньлунь 25 9 16 21
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 24 17 7 37
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 24 13 11 28
5 Адмирал 23 11 12 25
6 Барыс 24 11 13 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Авангард 23 9 14 21
9 Трактор 24 9 15 21
10 Нефтехимик 23 9 14 19
11 Амур 22 7 15 18
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 13:30
Сибирь – Северсталь
 - : -
29.10 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
29.10 17:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости