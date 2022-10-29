Минское «Динамо» обыграло «Витязь» по буллитам
Минское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В основное время у гостей забросил Владимир Алистров, а у хозяев отличился Артем Бородкин. Минчане выиграли в серии буллитов, победный бросок на счету Ника Меркли.
«Витязь» с 28 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Динамо» идет на восьмой строчке с 24 очками.
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«Витязь» (Подольск) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бородкин — 2 (Старков, Сараев), 14:44 — 1:0. Алистров — 5 (Барберио, Пинчук), 26:04 — 1:1.
Победный буллит: Меркли.
Вратари: Дорожко — Колосов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (6+10+15+1) — 41 (10+13+15+3).
Судьи: Акузовский, Спирин.
29 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 2912 зрителей.
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