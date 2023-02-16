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Сегодня, 07:30

КХЛ: СКА — «Сибирь», «Спартак» — «Динамо» Москва и другие матчи 16 февраля

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Нападающие СКА Эмиль Галимов и Марат Хуснутдинов.
Фото ХК СКА
Регулярный чемпионат КХЛ.

16 февраля, четверг

12.00 (мск) «Амур» — «Автомобилист»

12.30 «Адмирал» — «Ак Барс»

17.00 «Трактор» — «Сочи»

19.00 «Витязь» — «Куньлунь»

19.30 СКА — «Сибирь»

19.30 «Спартак» — «Динамо» Москва

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сал. Юлаев 64 35 29 79
3 Сибирь 63 36 27 79
4 Металлург 63 33 30 77
5 Автомобилист 62 34 28 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 63 29 34 67
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 64 26 38 59
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21.02
16.02 12:00
Амур – Автомобилист
 - : -
16.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
 - : -
16.02 17:00
Трактор – Сочи
 - : -
16.02 19:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
16.02 19:30
СКА – Сибирь
 - : -
16.02 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
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