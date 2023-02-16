КХЛ: СКА — «Сибирь», «Спартак» — «Динамо» Москва и другие матчи 16 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

16 февраля, четверг

12.00 (мск) «Амур» — «Автомобилист»

12.30 «Адмирал» — «Ак Барс»

17.00 «Трактор» — «Сочи»

19.00 «Витязь» — «Куньлунь»

19.30 СКА — «Сибирь»

19.30 «Спартак» — «Динамо» Москва

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут