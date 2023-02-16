Буцаев: «У нас два равноценных голкипера и будем выбирать основного, когда уже начнется плей-офф»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).
«Ребят с хорошей победой. Огромная благодарность за поддержку болельщикам. По игре: в первом периоде создали достаточно много моментов, не смогли реализовать, но потом количество перешло в качество. Соперник пытался играть активно, ловить нас на контратаках и воспользовался нашей ошибкой в первом периоде, поэтому на первый перерыв ушли с ничейным результатом.
Молодцы, что правильно отреагировали на ситуацию, продолжали создавать моменты и количество перешло в качество. После первого периода особо менять было нечего, нужно просто было реализовывать свои моменты. Быть более хладнокровными, действовать быстрее.
Повторюсь, мы и в первом периоде создали достаточно моментов, не сумели использовать. Потом два наших игрока ошиблись в защите, не разобрались. У нас два равноценных голкипера и будем выбирать основного, когда уже начнется плей-офф», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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