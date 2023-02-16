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Сегодня, 21:50

«Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В первом периоде отличился нападающий красно-белых Роман Любимов, который забил гол в меньшинстве.

За три минуты до конца третьего периода счет сравнял нападающий бело-голубых Максим Джиошвили.

Однако через 40 секунд форвард «Спартака» Илья Талалуев снова вывел свою команду вперед.

«Спартак» набрал 62 очка и остается на девятом месте в Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф. «Динамо» идет пятым на Западе, имея в активе 82 очка.

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«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Любимов — 2 (Локтионов), 13:58 — 1:0. Джиошвили — 16 (Каблуков), 57:10 — 1:1. Талалуев — 10 (Локтионов, Ручкин), 57:35 — 2:1.

Вратари: Рибар — К.Л. Волков (57:40).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (9+6+9) — 38 (13+12+13).

Судьи: Морозов, Раводин.

16 февраля. Москва. Мегаспорт. 4045 зрителей.

ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
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