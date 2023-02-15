«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче КХЛ
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе ярославского клуба голами отметились Максим Шалунов, Александр Полунин, Иван Чехович и Рушан Рафиков. За московскую команду забил Михаил Григоренко.
Шалунов установил новый рекорд «Локомотива» по числу голов (28) за один регулярный чемпионат КХЛ.
«Локомотив» выиграл пятый матч подрдя и занимает второе место на «Запада» (88 очков). ЦСКА находится на четвертой строчке (86).
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: Шалунов — 28 (Березкин, Марченко), 8:42 — 0:1. Григоренко — 17 (Каменев, Дыбленко), 28:05 — 1:1. Полунин — 17, 40:45 — 1:2. Чехович — 13 (бол., Березкин, Шалунов), 47:01 — 1:3. Рафиков — 6 (Полунин, Красковский), 57:33 — 1:4.
Вратари: Рейдеборн — Исаев.
Штраф: 27 — 6.
Броски: 30 (9+11+10) — 32 (7+13+12).
Судьи: Беляев, Наумов.
15 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|63
|36
|27
|82
|6
|Витязь
|63
|32
|31
|72
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|63
|26
|37
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|62
|8
|54
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|63
|37
|26
|83
|2
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|3
|Сибирь
|63
|36
|27
|79
|4
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|5
|Автомобилист
|62
|34
|28
|77
|6
|Авангард
|63
|35
|28
|77
|7
|Адмирал
|63
|31
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|67
|9
|Амур
|63
|29
|34
|67
|10
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|16.02
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|- : -
|16.02
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|16.02
|17:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|16.02
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|16.02
|19:30
|
СКА – Сибирь
|- : -
|16.02
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -