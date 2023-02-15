СКА в третий раз стал обладателем Кубка Континента КХЛ

СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Континента, сообщает пресс-служба лиги.

Это произошло после того, как ЦСКА дома проиграл «Локомотиву» (1:4).

СКА в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента, рекордсменом является ЦСКА, который шесть раз выигрывал трофей.

СКА лидирует в сводной таблице КХЛ, набрав 97 очков. Второе место занимает «Локомотив» — 88 очков. Железнодорожникам осталось сыграть три матча.