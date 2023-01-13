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Сегодня, 21:49

Дубль Заседы на не спас «Спартак» от поражения в матче с «Трактором»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» на своем льду проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Матвей Заседа.

За «Трактор» забивали форварды Андрей Стась, Антон Бурдасов, Максим Шабанов и Никита Тертышный.

«Трактор» набрал 50 очков и вернулся в зону плей-офф на Востоке, поднявшись на 8-е место. «Спартака» идет седьмым на Западе (51 очко).

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«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Стась — 1 (Стежкин, Хэмилтон), 23:10 — 0:1. Заседа — 11 (бол., Принс, Хохлачев), 34:29 — 1:1. Заседа — 12 (мен., Свечков), 36:54 — 2:1. Бурдасов — 16 (Сошников, Тертышный), 37:54 — 2:2. Шабанов — 12 (Тертышный), 40:46 — 2:3. Тертышный — 5 (Карпухин, Калинин), 44:12 — 2:4.

Вратари: Красиков (Куликов, 40:46) — Мыльников.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (2+17+16) — 28 (14+7+7).

Судьи: Белов, Щенев.

13 января. Москва. Мегаспорт.

ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
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