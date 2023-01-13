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Сегодня, 21:43

«Амур» в серии буллитов обыграл минское «Динамо»

Алина Савинова
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«Амур» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Автором заброшенной шайбы у минского «Динамо» в основное время стал Дмитрий Коробов. В составе «Амура» отметился Станислав Бочаров, он же забил победный буллит.

Хабаровская команда занимает 10-е место в таблице Востока, набрав 48 очков в 49 матчах. Клуб из Минска идет на 9-й строчке в таблице Запада (49 очков в 51 встрече).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бочаров — 7 (Николишин, Дрозг), 51:24 — 0:1. Коробов — 2 (Мороз, Пышкайло), 53:24 — 1:1.

Победный буллит: Бочаров.

Вратари: Колосов — Калниньш.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (12+7+8+3) — 27 (10+9+6+2).

Судьи: Гофман, Соин.

13 января. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
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