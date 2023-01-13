«Амур» в серии буллитов обыграл минское «Динамо»
«Амур» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Автором заброшенной шайбы у минского «Динамо» в основное время стал Дмитрий Коробов. В составе «Амура» отметился Станислав Бочаров, он же забил победный буллит.
Хабаровская команда занимает 10-е место в таблице Востока, набрав 48 очков в 49 матчах. Клуб из Минска идет на 9-й строчке в таблице Запада (49 очков в 51 встрече).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бочаров — 7 (Николишин, Дрозг), 51:24 — 0:1. Коробов — 2 (Мороз, Пышкайло), 53:24 — 1:1.
Победный буллит: Бочаров.
Вратари: Колосов — Калниньш.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (12+7+8+3) — 27 (10+9+6+2).
Судьи: Гофман, Соин.
13 января. Минск. «Минск-Арена».
|14.01
|14:00
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Барыс – Нефтехимик
|- : -
|14.01
|14:30
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Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|14.01
|17:00
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Ак Барс – Сибирь
|- : -
|14.01
|17:00
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Сочи – Металлург
|- : -