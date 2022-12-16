КХЛ перенесла время начала двух домашних матчей московского «Динамо»

В связи с обращением хоккейного клуба «Динамо» и по договоренности с соперниками бело-голубых, лига приняла решение о переносе с 17.00 на 13.00 времени начала двух матчей, сообщает сайт КХЛ.

1. «Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар» — 6 января 2023 года.

2. «Динамо» Москва — «Торпедо» — 8 января 2023 года.