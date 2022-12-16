Нападающий Уил вернулся к тренировкам в составе «Динамо» после травмы
Нападающий «Динамо» Джордан Уил вернулся к тренировкам на льду в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний хоккеист из-за травмы не играл с 30 ноября.
В нынешнем сезоне КХЛ Уил провел 35 матчей и набрал 26 (8+18) очков.
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|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
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|26
|35
Результаты / календарь
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24.12
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
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