КХЛ оставила без изменений наказание Семина в матче СКА — «Лада»
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после обращения СКА рассмотрел эпизоды из матча санкт-петербуржцев против «Лады» (2:1) в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
КХЛ оставила без изменений наказание защитника тольяттинцев Владислава Семина, который получил пятиминутное удаление за блокировку Алекса Гальченюка.
Также КХЛ не стала накладывать санкции на форварда «Лады» Троя Джозефса, который ударил в голову того же Гальченюка на 2-й минуте.
Источник: КХЛ
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