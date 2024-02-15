«Автомобилист» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Автомобилист» на домашней арене «Уралец» в Екатеринбурге примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 февраля. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Автомобилист» — «Авангард» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 16.45 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime.
Следите за ключевыми событиями поединка «Автомобилист» — «Авангард» в матч-центре «СЭ».
«Автомобилист» главного тренера Николая Заварухина идет на пятом месте с 74 очками в турнирной таблице Восточной конференции после 63 матчей. «Авангард» Михаила Кравеца располагается на второй строчке «Востока» с 86 баллами после 62 встреч.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|62
|41
|21
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|62
|37
|25
|76
|5
|Автомобилист
|63
|33
|30
|74
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|63
|29
|34
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|63
|26
|37
|64
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|43
|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|10
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -