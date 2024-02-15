«Автомобилист» на домашней арене «Уралец» в Екатеринбурге примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 февраля. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Автомобилист» — «Авангард» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 16.45 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями поединка «Автомобилист» — «Авангард» в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» главного тренера Николая Заварухина идет на пятом месте с 74 очками в турнирной таблице Восточной конференции после 63 матчей. «Авангард» Михаила Кравеца располагается на второй строчке «Востока» с 86 баллами после 62 встреч.

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