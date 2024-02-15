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Сегодня, 14:30

«Автомобилист» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Автомобилист» — «Авангард» в Кинопоиске начнется в 16.45
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Михаил Кравец с хоккеистами «Авангарда».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Автомобилист» на домашней арене «Уралец» в Екатеринбурге примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 февраля. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Автомобилист» — «Авангард» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 16.45 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями поединка «Автомобилист» — «Авангард» в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» главного тренера Николая Заварухина идет на пятом месте с 74 очками в турнирной таблице Восточной конференции после 63 матчей. «Авангард» Михаила Кравеца располагается на второй строчке «Востока» с 86 баллами после 62 встреч.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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КХЛ оставила без изменений наказание Семина в матче СКА — «Лада»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Сочи 63 21 42 49
10 Куньлунь РС 62 21 41 48
11 Витязь 63 19 44 45
Результаты / календарь
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19.02
20.02
15.02 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 - : -
15.02 17:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
15.02 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
15.02 19:00
Ак Барс – Металлург Мг
 - : -
15.02 19:30
СКА – Сал. Юлаев
 - : -
15.02 19:30
Куньлунь РС – Лада
 - : -
15.02 19:30
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
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